ذكرت مصادر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أقر المبالغ المستحقة البالغة 1.7 مليار ريال لبرنامج حساب المواطن، وأعداد المستفيدين لشهر أكتوبر الحالي.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم البدء في صرف الدفعة الأولى للمستحقين نهاية هذا الشهر، حيث بلغ عدد المستفيدين من أرباب الأسر 3.6 مليون شخصا والتابعين 8.1 مليون شخصا.
وينتظر أن يتم إعلان تفاصيل البرنامج عقب إقرار سياساته بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، قبل بدء الصرف. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج