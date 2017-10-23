أعلن برنامج “حساب المواطن” ربط حسابات المستفيدين البنكية بالبرنامج، في خطوة جديدة لاستكمال إجراءات التسجيل.
وتلقى عدد من المستفيدين رسائل نصية من البرنامج تعلمهم بأنه تم التأكد من أرقام حساباتهم البنكية، وأنه تم ربطها بطلباتهم في البرنامج.
وأشار البرنامج إلى أن الرسالة إجراء تقني روتيني هدفها التحقق من رقم الأيبان للمستفيد، مضيفا أن الرسالة ستصل إلى جميع المستفيدين تباعا.
وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق بأن الفترة الحالية هي مرحلة التسجيل والتقديم، وأنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن معايير الأهلية والاستحقاق. وفق”أخبار24″.
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