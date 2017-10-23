وجّه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم (الاثنين) بعودة 3 من المعلقين القدامى إلى التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم، ومنهم ناصر الأحمد ومحمد البكر، اللذان سيعلقان على ديربي العاصمة بين النصر والهلال الخميس القادم.
وكان آل الشيخ قد استقبل عددا من الرياضيين القدامى ممن عملوا في مختلف المجالات الرياضية، بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وأكد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.
ووجّه رئيس هيئة الرياضة، بعودة المعلقين محمد البكر وغازي صدقة وناصر الأحمد مجدداً للتعليق الرياضي على المباريات، لحضورهم وخبراتهم التي ستضفي المزيد من التشويق للمباريات، على أن تكون البداية مع البكر والأحمد في التعليق على مباراة النصر والهلال الخميس القادم. وفق”أخبار24″.
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