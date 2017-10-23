أعرب المعلق السعودي في قنوات mbc pro sports، عيسى الحربين، عن سعادته بعودة الثنائي ناصر الأحمد ومحمد البكر إلى التعليق خلال مباراة النصر والهلال يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأكد الحربين أنه من الرائع استعادة الشاشة لأصوات الزمن الجميل، وأساتذة الجيل الحالي، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “حدث رائع أن تستعيد الشاشة أصوات الزمن الجميل وأساتذة الجيل الحالي.. مرحباً بكم ، كان ولا يزال وسيبقى المكان مكانكم ولكم الحب والتقدير”.
وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد استقبل صباح اليوم الاثنين بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض عدداً من الرياضيين القدامى ممن عملوا في مختلف المجالات الرياضية، وهم عبدالرحمن الدهام وخليل الزياني وناصر الجوهر ومحمد الخراشي والمعلقين محمد البكر وغازي صدقة وناصر الأحمد بالإضافة إلى خالد بن فهد الدهمش وإبراهيم بن زاهد قدسي وخالد بن عبدالله الدبل وفيصل بن عثمان السعد.
وأثنى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الجهود الكبيرة التي قدمها هؤلاء الرياضيون طيلة مشوارهم الرياضي، معرباً عن اعتزازه بهم وبما قدموه من خدمة للرياضة السعودية وحرصه على الاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.
وخلال اللقاء طلب معالي تركي آل الشيخ من المعلقين، محمد البكر وغازي صدقة وناصر الأحمد العودة مجدداً للتعليق الرياضي على مباريات كرة القدم لما لديهم من حضور وتميز وخبرات تضفي المزيد من التشويق لمباريات الدوري السعودي.
ووفقاً لتوجيه معاليه فستكون عودة الثنائي ناصر الأحمد ومحمد البكر من خلال مباراة النصر والهلال يوم الخميس القادم. وفق”أخبار24″.
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