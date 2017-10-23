نشر لاعب المنتخب والهلال السابق سامي الجابر مقطع فيديو جمعه ورئيس “فيفا” جياني إنفانتينو، بعد أن تمت دعوة الجابر لحضور أحد الاجتماعات هناك.
وتحدث الجابر في المقطع شاكرا رئيس “فيفا” على دعوته لحضور الاجتماع الثالث لأساطير “فيفا”، واصفا الاجتماع بالرائع، فيما شكره إنفانتينو على الحضور والتعاون، قائلا باللغة العربية: “شكرا جزيلا”. وفق”أخبار24″.
اجتماع اكثر من رائع مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو،
الاجتماع الثالث لأساطير الفيفا
التفكير think tank meeting pic.twitter.com/LdhnvpJAud
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج