خرج رؤساء الأندية السعودية من اجتماعهم مع رئيس هيئة مجلس إدارة الرياضة تركي آل الشيخ بميثاق شرف إعلامي مع الهيئة يتضمن الالزام باللغة الراقية والبعد عن المشاحنات والمزايدات ما يعكر أجواء المنافسات المحلية، والعمل يداً واحدة من أجل مصلحة رياضة الوطن أولاً ورفعة الأندية حتى تكون شريكا في النهضة الرياضية التي تعمل عليها هيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة، كما تضمن الميثاق التكاتف جميعا بين مسؤولي الأندية من أجل دعم المنتخبات السعودية.
وأكدت هيئة الرياضة على وضع ضوباط إعلامية صارمة تمنع رؤساء الأندية من الإساءات وتحميهم في الوقت ذاته من التطاول والتجاوزات من الإعلام.
وعلمت “الرياض” أن هناك مشاريع وعقود رعايات مميزة تنتظر الأندية والرياضة بشكل عام، حتى تكون بالفعل رياضة محترفة وتقف على أرضية خصبة من الاستثمار، إضافة إلى تطوير مجال التسويق والنقل التلفزيوني.
كما عملت “الرياض” أن الاجتماع خلص إلى الموافقة على جلب حكام أجانب طوال الموسم في مختلف المسابقات، ويبقى الخيار للنادي الذي يود جلب صافرة أجنبية فقط عليه مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عكس النظام السابق الذي اقتصر جلب ثمانية أطقم أجنبية طوال الموسم.
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