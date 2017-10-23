أصدر الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لتصبح سنة واحدة بدلًا من سنتين.
واستثنى وزير العمل في قراره التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.
وذكرت الوزراة أن القرار يأتي متسقًا مع ما ورد في المادة الحادية عشرة، مكررا من نظام العمل القاضي بأن للوزير اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، حيث بدأت الوزارة بالعمل بموجب هذا القرار.وفق “أخبار 24”.
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