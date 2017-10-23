قال قائد مدرسة بحائل إنه فوجئ بصدور قرار من مدير عام التعليم في منطقة حائل، بإعفائه من وظيفته، ونقله دون علمه إلى مدرسة أخرى “معلما”، داعيا إلى فتح تحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب القرار.
وأوضح وفقا لـ”سبق”، أنه يعمل قائداً للمدرسة منذ سبع سنوات، ويحصل كل عام على تقدير ممتاز في الأداء الوظيفي، ولم يصدر بحقه أي مخالفة أو إنذار خلال السنوات الماضية، ومنها سنة إنهاء التكليف.
وأعرب عن تعجبه من عدم تسلم أصل قرار إنهاء التكليف، وعدم الرد عليه بعد أن تقدم لمدير عام التعليم بحائل للمطالبة بمعرفة ملابسات القرار، خاصة أنه تم نقله إلى مدرسة خارج مدينة حائل بعد أن خدم 25 عاماً بوسط المدينة، مطالبا وزارة التعليم بالتدخل لرد حقه وإنصافه.
في المقابل، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بـ”تعليم حائل” إبراهيم بن رجاء الجنيدي أن إنهاء التكليف تم وفق ما ورد في تنظيم عمل اللجنة الوزاري والتي من خلالها تم إنهاء تكليف الزميل وفق التقارير الفنية المعدة من اللجان الإشرافية والزائرة للمدرسة.
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