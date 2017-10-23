وضع أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد أحد المقاولين العاملين في مشاريع المنطقة أمام تحدٍ كبير لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له دون أي تأخير.
وأظهر مقطع فيديو متداول جانباً من زيارة الأمير لموقع نفق دوار الساعة الذي يربط الطرق المتجهة إلى كل من القصيم والمدينة المنورة، حيث طلب الأمير من المقاول أن يكتب على ورقة المخطط التوضيحي، موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، مبيناً أنه سيأخذ هذه الورقة معه ويحتفظ بها، وأنه وأهل حائل سيحاسبونه في حال الإخلال بهذا الموعد.
وأضاف مخاطباً المقاول: “التعثرات خلصنا منها”، مضيفاً: “رجاءً إذا مانت ما بقده قولي الآن ماني بقدها، لأن هذا المشروع أخذ من الوقت ما فيه الكفاية وسبب اختناق في الطريق”.
من جهته، أكد مقاول المشروع التزامه بالانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد بنهاية هذا عام 1439هـ، وقام بتدوين ذلك على ورقة المخطط التوضيحي أمام أمير المنطقة.
وفق “أخبار 24”.
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