كشفت مصادر مطلعة عن استثناء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكشاك بيع المستلزمات النسائية من قرار توطين تأنيث المحلات، لافتة إلى أنه لا يمكن توظيف وعمل المواطنات إلا في حال وجود تصريح مسبق من الوزارة أو أي جهة أخرى.
وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء شروط التأنيث للسماح بتوظيف المواطنات، مشددة على حظر عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة لمستلزمات الرجال فقط منعا للاختلاط، وكذلك حظر تشغيل العاملات قبل التاسعة صباحاً وبعد الحادية عشرة ليلا.
وأوضحت المصادر أنه لا يلزم صاحب العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية بتشغيل المواطنات للبيع بسبب وجود حاملات الاكسسوارات وأدوات التجميل شريطة أن تكون عملية البيع فيها تتم عن طريق الخدمة الذاتية.وفق “أخبار 24”.
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