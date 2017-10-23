كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة، حول أسباب وملابسات مقتل رئيس بلدية محافظة القرى بمنطقة الباحة أمس المهندس علي الزهراني على يد أحد موظفيه؛ الذي أردى نفسه في موقع الحادث أيضا.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، أن السبب الرئيسي لإقدام الموظف على تلك الجريمة تعود إلى نقله لعدة أقسام من قبل رئيس البلدية، الأمر الذي أغضبه ودفعه للتشاجر مع رئيسه ومن ثم إخراج سلاحه الناري وقتله، ثم قتل نفسه.
وقال رئيس المجلس البلدي ببلدية القرى عبدالعزيز الزهراني، إن القاتل يعمل في الخدمة منذ 10 سنوات بانتظام، ولا يعاني شيئا وكان شخصا مواظبا على دوامه ولا يوجد لديه أي مشاكل أسرية، ولديه عدة أبناء أكبرهم في الرابع الابتدائي، لافتا إلى أن رئيس البلدية لم يمض على رئاسته لبلدية القرى أكثر من 6 أشهر، قادما من رئاسة بلدية العقيق.
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