استضاف مركز التأهيل الشامل للإناث أخصائية التغذية من مستشفى الملك خالد بالخرج أثير الرويتع وفنية التغذية واجد العنزي وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للغذاء يوم الاثنين ٢٦ / ١ / ١٤٣٩هـ والذي يصادف ١٦ من أكتوبر .
حيث قدمتا محاضرة تضمنت طريقة التسوق الصحي وأهمية قراءة البطاقة الغذائية التي تكون خلف المنتج وكذلك تأثير المواد الغذائية التي نتناولها بشكل يومي على صحة أجسادنا في المستقبل، و كيف نختار أفضل الخيارات لصحتنا من المجاميع الغذائية و كيف نختار المواد الغذائية بذكاء ونتلافى طرق الشركات التجارية في التسويق وأهم الأخطاء التي قد نقع فيها أثناء إختيارنا للمواد الغذائية بعشوائية..
وقدمت مديرة المركز أ/ ساره العسكر شهادة الشكر لهما، ثم انتقل الحضور بعد ذلك للركن المصاحب والذي احتوى على المجموعات الغذائية الأربعة وفوائد بعضًا من محتوياتها،وبروشورات التوعية الغذائية.
وكذلك احتوى الركن على شيئاً من منتجات شركة المراعي و التي قدمتها للمركز.
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