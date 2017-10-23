بحمد الله تعالى حققت مدارس المملكة 28 وساما في تقييم بيانات الربع الثالث في برنامج جلوب لعام 2017م، كما تمت إضافة 5 أوسمة لبيانات الربع الثاني (للمدارس التي سجلت بيانات خاصة بالربع الثاني بعد انتهاء الربع نفسه) ليرتفع عدد الأوسمة التي حصلت عليها المملكة إلى 1125 وسام.
ونهنئ سعادة المدير العام الدكتور عبدالحميد المسعود بهذا الانجاز الذي يسجل للوطن وقد جاءت الأوسمة على النحو التالي :
أولاً: الغلاف الجوي متقدم:
– ثانوية الحسين بن علي بمكة المكرمة.
– ثانوية الصديق برجال ألمع.
ثانياً: الغلاف الجوي:
– ثانوية عبدالله بن سلام بالأحساء.
– متوسطة الأنجال الأهلية بالأحساء.
– متوسطة المسعودي بجدة.
– ثانوية الصديق برجال ألمع.
– ثانوية الطحاوي بالأحساء.
– متوسطة وثانوية فيفا بصبيا.
– ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة.
– متوسطة الإمام الأوزاعي ببريدة.
– مجمع الأمير سلطان ببريده.
– ثانوية مكة المكرمة بمكة المكرمة.
– متوسطة وثانوية شهدة بصبيا.
– الثانوية 25 للبنات بالدمام.
– ثانوية اليمامة بالرياض.
ثالثاً: المناخ:
– ثانوية الصديق برجال ألمع.
– ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة.
رابعاً: الغيوم:
ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة.
خامساً: الماء:
– متوسطة وثانوية الهياثم للبنات بالخرج.
– الثانوية التاسعة للبنات بالخرج.
سادساً: العموم Pan-GLOBE:
ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة.
سابعاً: خصائص التربة:
– متوسطة الفاروق بجدة.
– ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة.
ثامناً: رطوبة وحرارة التربة:
– ثانوية عبدالله بن سلام بالأحساء.
– متوسطة الأنجال الأهلية بالأحساء.
– متوسطة الفاروق بجدة.
– ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة.
– ثانوية الصديق برجال ألمع.
المدارس التي أضيف لها أوسمة للربع الثاني:
– ثانوية الصديق برجال ألمع (وسامان: العموم Pan-GLOBE، خصائص التربة).
– متوسطة الفاروق بجدة (وسامان: العموم Pan-GLOBE، خصائص التربة).
– ثانوية الطحاوي بالأحساء (وسام واحد: رطوبة وحرارة التربة).
وبهذه المناسبة يسرني تقديم جزيل الشكر ووافر التقدير لمعلمي ومعلمات برنامج جلوب في هذه المدارس وهم:
– الأستاذ أحمد بقبق (ثانوية الحسين بن علي بمكة المكرمة).
– الأستاذ أحمد الحفظي (ثانوية الصديق برجال ألمع).
– الأستاذ عبدالمطلب العيسى (ثانوية عبدالله بن سلام بالأحساء).
– الدكتور أحمد محمد إبراهيم (متوسطة الأنجال الأهلية بالأحساء).
– الأستاذ عماد الحسن (متوسطة الفاروق بجدة).
– الأستاذ وليد زين الدين (متوسطة المسعودي بجدة).
– الأستاذ عبدالعزيز العامر (ثانوية الطحاوي بالأحساء).
– الأستاذ أحمد الفيفي (متوسطة وثانوية فيفا بصبيا).
– الأستاذ محمد القرني (ثانوية حمزة بن عبدالمطلب بجدة).
– الأستاذ طارف الطارف (متوسطة الإمام الأوزاعي ببريدة).
– الأستاذ فلاح الحربي (مجمع الأمير سلطان ببريده).
– الأستاذ عبالله بادابود (ثانوية مكة المكرمة بمكة المكرمة).
– الأستاذ محمد مبجر (متوسطة وثانوية شهدة بصبيا).
– الأستاذة مها المسن (الثانوية 25 للبنات بالدمام).
– الأستاذ أحمد السعدون (ثانوية اليمامة بالرياض).
– الأستاذة خلود القحطاني (متوسطة وثانوية الهياثم للبنات بالخرج).
– الأستاذة فوزية الداغري (الثانوية التاسعة للبنات بالخرج).
كما أشكر منسقي ومنسقات البرنامج وقيادات هذه المدارس على الدعم والاهتمام الذي يجده تنفيذ البرنامج لديهم، والشكر أيضاً لأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات البرنامج على جهودهم وتفاعلهم.
ولا أنسى قائد ومهندس هذا الانجاز مشرف النشاط العلمي بالوزارة أ. عبدالله الثبيتي ،ونأمل أن يستمر تميز مدارس المملكة في البرنامج، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج