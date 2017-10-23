برعاية معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد وبشراكة مجتمعية مستمرة ومميزة تنظم الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع مجمعات التعاون الطبية وبحضور شرفي لصاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود ، انطلاق حملة (خليها لحظة تصنع فرصة) لمكافحة والتوعية بمرض سرطان الثدي والذي يتزامن انطلاقها مع شهر التوعية بسرطان الثدي الموافق لتشرين الأول/ أكتوبر من كل عام في بلدان العالم كافة، فهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والتبكير في الكشف عنه وعلاجه، فضلاً عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته. وسرطان الثدي هو إلى حد بعيد من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في بلدان العالم المتقدمة وتلك النامية على حد سواء. وتبيّن في السنوات الأخيرة أن معدلات الإصابة بالسرطان آخذة في الارتفاع بشكل مطرد وتروّج منظمة الصحة العالمية (المنظمة) لتنفيذ برامج شاملة لمكافحة سرطان الثدي في إطار تطبيق خطط وطنية لمكافحته.
وتُوصَى البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل باتباع استراتيجيات بشأن التبكير في الكشف عن المرض للوقوف على أعراض وبوادر الإصابة به في وقت مبكر.
وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على مكافحة هذا المرض والحث على التوعية به وبأسبابه وطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر من خلال القنوات الإعلامية والمستشفيات والمراكز الصحية ، لذا حرصت جامعة الأمير سطام ممثلة في إدارة العلاقات العامة ومن خلال تعاونها المستمر مع مجمعات التعاون الطبية على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية في مكافحة هذا المرض سواء بين منسوبات الجامعة أو نساء المجتمع المحلي وستنطلق كذلك مسابقة سفيرة الحملة لطالبات الجامعة للقيام بالدور المنوط بهن في التعريف به وبطريق الوقاية والعلاج وسيتم تكريم الفائزات في أثناء الحفل من قبل صاحبة السموالملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود والذي سيقام يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/٥ والذي سعت مجمعات التعاون وإدارة العلاقات العامة أن يكون حدثًا توعويًا صحيًا يتناسب مع أهمية الحدث والموضوع المطروح
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج