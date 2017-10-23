أقدم مواطن على محاولة قتل أحد أقربائه، بإطلاق النار عليه أمام منزله في محافظة الخرج، وذلك بعد يوم واحد من إتمام الصلح بينهما.
وأشارت مصادر، بحسب “عين اليوم”، إلى أن المصاب نقل إلى المستشفى، إثر استقرار 5 طلقات في صدره ورأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبيّنت أن الشرطة ألقت القبض على الجاني بعد ساعة واحدة من وقوع الجريمة، وباشرت إجراءات التحقيق معه، قبل إحالته إلى النيابة العامة.
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