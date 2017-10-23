علقت مديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان على ما تم تداوله بِشأن صدور حكم قضائي بسجن 3 من منسوبيها 11 شهراً؛ لإدانتهم في واقعة تحرش بممرضة، مؤكدةً أنه لم يصلها شيء بهذا الخصوص.
وأوضح المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي وفقاً لـ”عكاظ”، أن المديرية لم تتلق أي خطاب رسمي من قبل الجهات المعنية حول الواقعة المذكورة كما تناقلت بعض الأخبار المتداولة.
يذكر أن صحيفة محلية قد ذكرت أن المحكمة الجزائیة بجازان أصدرت حكماً بسجن مدير مستشفى سابق ومدير طبي وفني تمريض 11 شھراً لكل منھم؛ لإدانتھم بالتحرش بممرضة سعودية والتسبب في طلاقها من زوجها، إلا أن صحة جازان أوضحت أنه لم يصلها خطاب بعد بهذا الأمر.
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