كشفت دراسة صحية أن البكاء الذي يعد تعبيراً عن الشعور بالألم أو الحزن وأحياناً تعبيراً عن الفرحة، له العديد من الفوائد الصحية التي ربما يجهلها الكثيرون.
وأوضحت الدراسة وفقاً لـ “العربية”، أن البكاء يقي من ارتفاع ضغط الدم، وينشط الدورة الدموية، ويقي من الإصابة بمرض السكري، كما أنه ينظم التنفس ومعدل ضربات القلب، ويطرد السموم من الجسم.
وأضافت أن البكاء يساعد في التخلص من الضغط العصبي، كما أن الدموع ترطب أغشية العين، وتحسن مستوى الرؤية، وتساعد على تنظيف العينين من الجراثيم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج