كشف مسؤول بإحدى شركات تصنيع السيارات بالشرق الأوسط، عن دخول مصنعين من أوروبا واليابان في مجال صناعة السيارات بالسوق السعودية قريباً، لافتاً إلى أن المملكة ستبدأ فعلياً في تصدير السيارات إلى الخارج بنهاية عام 2018.
وبيّن المسؤول بشركة “ايسوزو” اليابانية وليد نوباني في مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن المملكة ستخطو أولى خطوات تصدير السيارات إلى دول البحرين والإمارات والكويت وبعض بلدان أفريقيا مع نهاية 2018، موضحاً أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق بالشرق الأوسط والقارة الأفريقية في صناعة السيارات.
ولفت إلى أن سوق قطع الغيار بالمملكة تعد خامس أكبر سوق قطع غيار في العالم، مبيناً أن التطورات الجديدة في مجال تصنيع السيارات وتصديرها ستزيد من فرص العمل للشباب السعودي، كما تعطي فرصة أكبر للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المجال.
وفق “أخبار 24”.
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