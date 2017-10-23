أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالطائف، أمس (الأحد)، بيانا توضيحياً حول ملابسات وفاة معلمة بعد مراجعتها مستشفى خرمة، مقدمةً خالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة.
وأوضحت أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق “مستشفى الخرمة يتسبب في وفاة معلمة”، فإن المتوفاة كانت قد راجعت قسم طوارئ مستشفى الخرمة في ساعة متأخرة من الليل، وكانت تشكو من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المفاصل وانخفاض في الضغط.
وأضافت “صحة الطائف” أنه تم عمل الفحوصات اللازمة وإعطاء المريضة حقنة خافض حرارة، واستوجب الوضع إحالتها بشكلٍ عاجل لمستشفى الملك عبدالله ببيشة، غير أن المريضة ومرافقيها رفضوا وغادروا على مسؤوليتهم الشخصية.
وأبانت أن مستشفى الخرمة استقبل المريضة بعد ساعات في قسم الطوارئ، وهي في حالة توقف للقلب وتم عمل إنعاش قلبي دون استجابة، وبالفحص الأولي لأسباب الوفاة تبين وجود نزيف داخلي في أسفل البطن.وفق “أخبار 24”.
وأشارت “صحة الطائف” إلى حرصها على سلامة الجميع، ورغم قناعة أسرة المتوفاة بقضاء الله وقدره، فإن “الصحة” وجّهت بمراجعة الإجراء المتبع للتثبت من سلامة الإجراء في حالة المتوفاة.
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