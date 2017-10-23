أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن إعجابه بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد وزير الدفاع، وبرؤيته الواضحة للمملكة.
وأوضح بلير خلال حوار مطول مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية أنه معجب بشخصية الأمير محمد بن سلمان، معتبرا توليه منصبه كولي للعهد، ورؤيته لمستقبل المملكة، أهم حدث للمنطقة في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف بلير أن ذلك يعود إلى أن ولي العهد لديه رؤية واضحة حديثة للمملكة، ولأنه يمكنه أن يقود البلاد إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه، وهو قوة في المنطقة على المستويين الاقتصادي والسياسي.
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