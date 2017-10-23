دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار نادي الحي بثانوية الشيخ محمد ابن عثيمين ..
بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسيه د. صالح بن بخيت الدويلة ومدير العلاقات والإعلام ورئيس النشاط الطلابي أ. منصور بن سعد السعيدان ومدير الإشراف التربوي أ.صالح بن محمد الحديثي ومدير قسم الأمن والسلامة المدرسية أ. خالد بن ناصر القحيز ومدير إدارة المستودعات أ.صالح بن إبراهيم المطيويع ومشرفي النشاط الطلابي وقادة الأندية وعدد من أولياء الأمور وأبناء الحي..
حيث كان في استقبالهم قائد النادي أ. محمد عواض الثقفي ومشرفي المجلات ، بدأ الحفل بقصيدة ترحيبية تلاها كلمة قائد النادي رحَب فيها بالضيوف الكرام وشكرهم على الحضور وتتطرق لمنجزات المملكة وقيادتها الحكيمة وحرصها على أبناء الأحياء باختلاف مراحلهم العمرية وتهيئة الأندية المجانيه لهم بشتى المجالات ، كما قدم شكره لشركة تطوير التعليم على دعمها ورعايتها وإحتضانها لأندية الحي ..
ثم توجه الحضور بقيادة مدير التعليم إلى الصالة الرياضية وأستمعوا إلى قصيدة وطنية ..
تلاها تدشين البرامج المرافقة من صالة ترفيه وبوفيه النادي والمضمار..
بعدها توجه الجميع إلى قاعة الحرف والمهن وشاهدوا عرض للمعلم حسن الفيفي شرح لهم كيفية اختراعه للروبوت وبعض الأجهزه التي تعمل بالرادار ..
أطلع الجميع على قاعة التدريب والتطوير وعرض مرئي داخل القبة الفلكيه (بمشاركة من القوات البحريه) تحت إشراف الرائد. حمد بن فهد آل حمدان وبتوجيه من اللواء المهندس .غرم محمد الخثعمي
بعد ذلك توجهوا إلى الملعب الخارجي لمشاهدة حية للنجوم والكواكب تحت إشراف المعلم حسن الفيفي
وفي الختام قدم العبدالجبار شكره لقائد النادي وزملاءه على حسن التنظيم وتفعيل المجلات بما يخدم أبناء الحي.
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