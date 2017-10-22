أعلنت إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بمحافظة الخرج، عن بدء استقبال اللوحات الفنية المنفذة من قبل طلاب البرامج، لعرضها في المعرض الفني الدائم لطلاب التربية الخاصة في عامه الثالث.
وقالت «التربية الخاصة» في تعميم وقعه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية المكلف الدكتور صالح بن بخيت الدويلة، إن ذلك يأتي «نظراً لأهمية إبراز المواهب الفنية للطلاب ذوي الإعاقة، ولنجاح المعرض الفني لطلابنا (في عاميه الماضيين)، وحيث تعتزم التربية الخاصة بالإدارة الاستمرار في إقامة هذا المعرض… بحيث يحتوي على مكان مخصص لكل برنامج لعرض مشاركة طلابه».
وطلب التعميم من قادة البرامج تكليف معلم التربية الفنية بالمشاركة بأعمال من إنتاج الطلاب بعد أن تستوفي عدداً من الضوابط كأن تكون على لوح من الفلين بمقاس 100×70 سم، مع ترك مساحة للإطار بمقدار 5 سم، وكتابة اسم الطالب صاحب العمل الفني والتعريف بالبرنامج والمدرسة أسفل كل لوحة، على أن يشارك كل برنامج بأربع لوحات من الفلين.
الجدير ذكره أن مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار، دشّن قبل عامين المعرض الفني الدائم لطلاب التربية الخاصة، الذي يقع في ساحة المبنى الجنوبي للإدارة، قبل أن يرعى العام الفائت افتتاح المعرض بعد تجديده.
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