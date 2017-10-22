نفذ تعليم الخرج ممثلاً بشعبة الصفوف الأولية لقاء عن بعد عبر برنامج اللقاء الالكتروني بعنوان [الكفايات اللغوية لمعلم الصفوف الأولية]ولأهمية التفاعل تمّ حضورمديرة الاشراف /الأستاذة هدى العتيبي ورئيسة شعبة الصفوف الأولية و مشرفات شعبة الصفوف الأولية والذي تمّ فيه طرح ورقة عمل من قبِّل رئيسة الشعبة الأستاذة /بدرية الحارثي يوم الخميس٢٩/ ١/ ١٤٣٩هـ وقد كانت جميع أوراق العمل المقدمة ثرية وفاعلة …شاكرين للجميع جهودهم الموفقة بإذن الله ..
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