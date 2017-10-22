تمكّنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بعصابتين، تخصصت الأولى في سرقة المنازل، فيما امتهنت الثانية سرقة أموال عملاء البنوك، وذلك بعد تلقي بلاغات من ضحايا العصابتين.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن مركز شرطة المنصور بالعاصمة المقدسة تلقى بلاغًا من مواطنة بتعرض منزلها للسرقة، حيث باشرت شعبة التحريات والبحث الجنائي تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي للحادث، وأسفر ذلك عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، وهم تشكيل عصابي من 6 مواطنين، واعترفوا بالسرقة من داخل 12 منزلًا، وستتم إحالتهم للنيابة العامة.
وأضاف أن شرطة محافظة جدة تلقت عددًا من البلاغات عن جرائم سرقة عملاء للبنوك، بأسلوب الرصد أثناء خروجهم من البنك، وتتبعهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ، ووصلت المبالغ المسروقة إلى ما يزيد على 524 ألف ريال.
وأشار إلى أن شعبة التحريات والبحث الجنائي باشرت عملها، ما أسفر عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، وهم تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص من الجنسية الأفريقية، حيث عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية تزيد على 78 ألف ريال، ومركبتين مستأجرتين.
وبيّن أنه بتفتيش مسكنهم عُثر على كمية من المشغولات الذهبية، وأدوات تُستخدم في عملية تكسير زجاج سيارات العملاء، ومادة يُشتبه أنها مخدرة، وأقروا بارتكاب عدد من حوادث سرقات عملاء البنوك، فتم إيقافهم بمركز الشرطة لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.وفق “أخبار 24”.
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