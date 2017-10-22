كشف لاعب النصر السابق إبراهيم العيسى عن تأهل فريقه أمام الهلال بركلة جزاء غير صحيحة عام 1414هـ في دور الأربعة من كأس الاتحاد السعودي، حيث تعمد ادعاء السقوط، ليحصل على الركلة، وهو ما حدث.
وأوضح العيسى في برنامج “وينك” على “روتانا خليجية”، أنه يرى ما حدث ذكاءً رياضيًا، ما دام أنه قاد فريقه للفوز، حيث كان هناك تنافس بينه وبين لاعب الهلال فيصل أبو ثنين، وكان هو أسرع من فيصل، وادعى أنه تعرض لخطأ من حارس الهلال تركي العواد.
وأضاف أن حكم المباراة “الشقير” كان بعيدا عن الكرة، واحتسبها ركلة جزاء، وأن أي حكم مكانه سيحتسبها، حيث إنه مثل أنه سقط باحتكاك مع الحارس، ولم تكن اللعبة تستحق احتساب ركلة جزاء، معتبرا ذلك “حقًا مشروعًا” ما دام استطاع بذكائه وإمكاناته الحصول عليها، وجعل فريقه يفوز، فليس هناك مشكلة.
وأشار العيسى إلى أن بعض لاعبي الهلال اعتقدوا أنها “بلنتي”، وأن الجميع يعترض في المباريات على ركلات الجزاء سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، إلا أن فريقه صعد للنهائي وخسر البطولة أمام القادسية.وفق “أخبار 24”.
#برنامج_وينك
نجم #النصر السابق #إبراهيم_العيسى يعترف بتأهل فريقه أمام الهلال للنهائي ببلنتي (تمثيلي) ويراه ذكاء رياضي طالما قاد فريقه للفوز pic.twitter.com/46ncKJjMFh
— خليجية (@Khalejiatv) ٢١ أكتوبر، ٢٠١٧
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