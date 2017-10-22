أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم (الأحد)، قرارا حدّد فيه المسموح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.
وتضمن قرار الوزير السماح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.
وأوضح القرار أنه يُحتسب المحددون أعلاه بواحد في نسبة التوطين ضمن برنامج “نطاقات”، موجهاً بإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وزارية سابقة، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.وفق “أخبار 24”.
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