نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم (الأحد) ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول زيارة مسؤول في المملكة لإسرائيل.
وقال المصدر إن الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، موضحا أن المملكة كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.
ودعا وسائل الإعلام إلى وجوب تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، مؤكدا أنه لن يتم الالتفات إلى الشائعات والاخبار المعروف أهدافها ومن وراءها، ولن يتم التعليق عليها مستقبلا ولا على ما يروجه الإعلام الكاذب والمعادي تجاه المملكة ومسؤوليها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج