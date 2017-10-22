وقّع رئيس نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، اليوم الأحد، عقد الشراكة مع شركة المملكة القابضة، بحضور رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال.
وأوضح نادي الهلال في بيان رسمي، أنه بموجب عقد الشراكة، تصبح شركة المملكة القابضة شريكا رئيسيا للنادي لمدة ثلاثة أعوام، وبعد تلقى موافقة الهيئة العامة للرياضة سيظهر شعار الشركة على صدر قميص النادي.
من جهته، عبّر الأمير نواف بن سعد عن سعادته بالتوقيع على عقد الشراكة مع شركة المملكة القابضة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتعزز مساعي النادي بالتنسيق مع شركة “صلة” الرياضية لزيادة مداخيل النادي.وفق “أخبار 24”.
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