أعلن وزير الخارجية عادل الجبير أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، التي عُقدت اليوم (الأحد) في الرياض، تناولت أزمة قطر، وخطر إيران على المنطقة.
وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أن المملكة تتشاور مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة في أزمة قطر.
من جانبه أكد تيلرسون أن زيارته الثالثة للرياض تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وأنه بحث دور إيران المزعزع للأمن في المنطقة، مضيفًا: “مهتمون بنزع فتيل الأزمة مع قطر وإعادة وحدة التعاون الخليجي”.وفق “أخبار 24”.
فيديو| جواب عادل الجبير على .. هل ستشارك السعودية مع الإمارات و البحرين بالقمة الخليجية إذا إستمرت الأزمة؟ pic.twitter.com/pobiTMFsEQ
— بركه (@BrkaQ8) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧
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