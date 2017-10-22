أصدرت أمانة منطقة الباحة اليوم (الأحد) بيانا رسميا أكدت فيه مقتل رئيس بلدية محافظة القرى إثر إطلاق النار عليه، ومقتل مطلق النار أيضا.
وقالت إنه في صباح اليوم تعرض رئيس بلدية محافظة القرى التابعة لأمانة الباحة، المهندس علي محمد الزهراني، لإطلاق نار في مكتبه أثناء أداء عمله.
وأوضحت أن مطلق النار أحد موظفي البلدية، حيث تسبب الحادث بوفاة رئيس البلدية ومطلق النار، مؤكدةً أن الجهات المختصة تحقق في الموضوع لمعرفة ملابساته.
وقدّمت الأمانة عزاءها ومواساتها لذوي الفقيد المهندس علي الزهراني، داعين له بالرحمة والمغفرة.وفق “أخبار 24”.
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