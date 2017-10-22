كرّم الأمير عبدالله بن بندر، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الطالبة شذى الطويرقي، التي فازت بالمركز الرابع بين 16 دولة عربية مشاركة في مسابقة “تحدي القراءة العربي” التي أقيمت مؤخراً في دبي.
وهنأ الأمير عبدالله الطالبة شذى على الإنجاز الذي حققته، واصفاً مهاراتها بالمميزة، متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم والنجاح، مقدّماً هدية عبارة عن مكتبة إلكترونية متنقلة، إضافة لمكافأة تحفيزية.
وعبّرت الطالبة الطويرقي ووالدها عن جزيل شكرهما لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مؤكدَين أن استقباله وتكريمه سيكونان حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق مراكز علمية متقدمة.وفق “أخبار 24”.
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