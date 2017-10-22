تعرض معلم لاعتداء بالطعن بسكين والضرب، وصدم سيارته، اليوم الأحد أمام المدرسة التي يعمل بها في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “تعليم الأفلاج” مسلم الهواملة أن الشخص المعتدي ليس من طلاب المدرسة، مبيناً أن دوافع الاعتداء تعود لخلافات عائلية.
وقال في بيان أصدره اليوم أن المعلم من خيرة المعلمين بالمحافظة، وتربطه علاقات جيدة مع طلاب مدرسته، ويحظى من الجميع بكامل الاحترام والتقدير.
وأضاف أن مدير التعليم بالمحافظة اطمأن على صحة المعلم ووجه بمتابعة القضية مع جهات الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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