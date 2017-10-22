أعلن المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر انطلاق رحلات الخطوط إلى العراق في 30 من أكتوبر الحالي، بواقع رحلتين يومياً.
وقال الجاسر بحسب قناة “الإخبارية” إن الخطوط ستقدم عديدا من المزايا والتسهيلات للمسافر العراقي.
وكانت أول طائرة للخطوط السعودية قد هبطت الخميس الماضي بمطار بغداد الدولي، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 27 عاماً، وقد سبقتها الأربعاء الماضي طائرة تابعة لشركة “ناس”.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت مؤخراً اتفاقية تفاهم مع سلطة الطيران المدني العراقية تهدف لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين، وتقديم الخدمات الأرضية للطائرات السعودية والعراقية.وفق “أخبار 24”.
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