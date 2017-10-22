يغيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمر السومة عن لقاء فريقه المقبل أمام الفيصلي ضمن الجولة الثامنة من الدوري والذي سيقام يوم الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الديربي الذي جمع الأهلي والاتحاد وانتهى بنتيجة ٣-٠ كان للسومة هدفان منها.
الجدير بالذكر بأن السومة الذي توج هدافًا للدوري لثلاث سنوات متتالية رفع رصيده في قائمة هدافي الدوري إلى 9 أهداف متصدرًا الهدافين.وفق “المدينة”.
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