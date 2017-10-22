اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، بشكل رسمي توقيت مواجهتي نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني.
وسيقام لقاء الذهاب على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ،في السابعة وخمس عشرة دقيقة، فيما ستطلق صافرة البداية للقاء الإياب عند الواحدة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وكان الاتحاد الآسيوي قد كلف طاقم تحكيم بقيادة الأردني أدهم مخادمة لمواجهة الذهاب، فيما سيقود الدولي الأوزبكي فالنتين كوفالينكو موقعة الإياب على استاد سايتاما.
ويواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني يومي الـ18 والـ25 من نوفمبر المقبلين في نهائي دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.
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