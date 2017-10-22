وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه انتقادات للحكم الدولي سلطان الحربي، والذي أدار مباراة الهلال والباطن، أمس، ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي.
وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر جستنيه مقطع فيديو للقطة من مباراة الهلال والباطن، ظهر فيها الحكم سلطان الحربي وهو يُشهر بطاقة صفراء في وجه أحد لاعبي الباطن، بعد اصطدام الأخير به بشكل غير مقصود.
وعلق جستنيه على تلك اللقطة قائلاً “عشنا وشفنا .. الله يادنيا والله في شفنا فيك العجب”.
وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الهلال والباطن، أمس، انتهى بخسارة الأخير بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي رفعت رصيد الهلال إلى 16 نقطة احتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الباطن عند 13 نقطة بقي بهم الفريق في المركز الثالث.وفق “المواطن”.
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