أبلغ المدرب البوليفي لفريق النصر جوستافو لاعبي الفريق رغبته في إجراء العديد من التغييرات على القائمة الأساسية، التي سيدخل بها في مواجهة الهلال الخميس المقبل في ظل تواضع أداء الكثير من اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة أحد الماضية، والتي خسر من خلالها الفريق نقطتين بالتعادل الإيجابي 2-2، ومن المنتظر أن يعود المهاجم محمد السهلاوي للقائمة الأساسية مع عودة الليبيري ويليام جيبور لدكة البدلاء، في الوقت الذي تأكدت فيه عودة قائد الفريق إبراهيم غالب بعد إصابته في كاحل القدم، والتي حرمته المشاركة في مواجهة أحد، وكذلك سيكون يحيى الشهري حاضراً بعد أن قدم مردودا مميزا بعد نزوله أمام أحد.
وسيعمد المدرب -بحسب مصادر نصراوية مقربة- إلى تكثيف منطقة الوسط من أجل الاستحواذ على منطقة المناورة، ولن يشمل التغيير في مواجهة الهلال حسام غالي الذي نال الكثير من الانتقادات بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في المباراة الماضية، حيث يرى جوستافو بأن تواجد غالي في تشكيلة فريقه يعد مصدر اطمئنان له؛ كونه يثق بقدراته في قيادة وسط الفريق وتوجيه اللاعبين.
في جانب آخر، أبلغت الإدارة النصراوية الظهير الأيسر سعد لكرو بأن مواجهة الهلال ستكون الأخيرة له مع الفريق في حال واصل تقديم مستوياته المتواضعة والتي كان آخرها المردود الضعيف الذي قدمه أمام أحد.
وتأتي رغبة إدارة النصر في إبعاد اللاعب بناء على تقرير الجهاز الفني الحالي، إضافة إلى تقرير المدرب السابق البرازيلي روجيرو الذي طالب بإبعاد اللاعب المغربي نظير تواضع مستواه الفني.وفق “اليـوم”.
وكان الفريق الكروي الأول قد عاود أمس تدريباته بعد يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للاعبين بعد عودتهم من المدينة المنورة، وشهدت التدريبات تكثيف الجوانب اللياقية، فيما خضع المغربي محمد فوزير لجلسات علاجية قبل الحصة التدريبية بعد أن كان قد أصيب في مواجهة أحد وتحامل على إصابته بعد انتهاء التغييرات.
وتبحث الإدارة النصراوية عن حلول عاجلة من أجل تسليم اللاعبين المحترفين راتب شهرين لتحفيزهم لمواجهة الديربي، بعد أن كانت قد سلمت العاملين جزءا من مستحقاتهم الخميس الماضي في بوادر انفراج أزمة رواتب العاملين الذين وصل بعضهم إلى قرابة الـ30 شهرا دون تسلم أي مرتب.
على صعيد آخر، يعقد مدير عام كرة القدم طلال النجار والجهاز الفني مساء الجمعة المقبلة اجتماعاً لوضع الترتيبات النهائية لمعسكر الفريق الذي سيقام خلال فترة التوقف، وكان «الميدان» قد كشف الأسبوع الماضي عن طلب الجهاز الفني إقامة معسكر إعدادي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
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