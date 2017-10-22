تواجد طاقم من الجهاز الفني والاداري لنادي اوروا الياباني في استاد الملك فعهد الدولي لحضور لقاء الهلال والباطن على منصة الملعب ، وظهر مساعد رئيس الجهاز الفني وأحد أجهزة الطاقم الاداري بنادي اوراوا الياباني لوسائل الاعلام بعد نهاية المباراة على استاد الملك فهد والذي سيلعب فيه النادي الياباني أمام الهلال السعودي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا نهاية الشهر الجاري .
وذكر مساعد مدرب اواروا لصحيفة ” الرياض ” أن حضورهم اليوم كان بتوصية من المدير الفني للفريق للتجهيز قبل المباراة النهائية والوقوف على مستويات الفريق الهلالي والملعب الذي سيجري عليه الفريق تدريباته قبل المباراة ،
وقال : أول معلومة سأنقلها لمدرب الفريق بأن الهلال فريق كبير وصعب ، فيما أشاد بمستويات اللاعبين وأنهم رائعين إضافة إلى تواجد جمهور الهلال وأنه كان متفاعلا مع فريقه طوال المباراة ، وعن سؤاله عن أفضل لاعب هلالي ، أجاب ضاحكا ” دياز كان أفضل لاعب في المباراة ولعب معنا في الدوري الياباني سابقا” ولم يذكر اسم أيا من اللاعبين .
وأضاف ” نحن غير متخوفين من الهلال على أرضنا وبين جمهورنا ونسعى لكسب اللقاء من مباراة الرياض ، وملعب استاد الملك فهد نال إعجابنا ونحن متفائلين فيه” .
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