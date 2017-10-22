رصد أحد المواطنين، سيدة متسولة رفقة طفل بجوار إحدى حاويات النفايات بالرياض، لمحاولة إيهام المارة بأنها تبحث عن الطعام في القمامة، في مشهد تمثيلي يهدف لجلب الاستعطاف وجني الأموال.
ووثق المواطن عبر الفيديو، مشهد الواقعة، الذي أظهر السيدة فور انتهائها من العمل، لم تأخذ من النفايات شيئا ثم استقلت سيارة؛ الأمر الذي يظهر عدم احتياجها للأموال.
وأعرب موثق الفيديو عن صدمته من هذه الحيل وهذا الأسلوب الجديد في التسول أو النصب، فيما أكد ناشطون إلى أن هذه السيدة إما أنها تحاول جمع المال بطريقة غير شرعية وإما أنها تسعى لإثارة الرأي العام عبر مشهدها التمثيلي.
وفق “أخبار 24”.
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