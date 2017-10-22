أقدم مجهولون على حرق سيارة معلم بمدرسة الأمير فواز الابتدائية في جدة أثناء وقوفها أمام منزله، وذلك فجر الثلاثاء الماضي.
وناشد المعلم مشعل الحربي، وزير التعليم وكافة المسؤولين بالتدخل بعد إحراق سيارته.
وأظهر مقطع فيديو صورة المعلم وقد التهمت النيران سيارته ودمرتها بشكل كبير، مشيرا إلى احتراق مبلغ 15 ألف ريال كان قد اقترضها من أحد زملائه.
ونفى الحربي أن يكون له عداوة مع أحد، مشيرا إلى أنه وجه اتهاما لأحد الأشخاص الذي يشتبه به بالمسؤولية عن تلك الواقعة، ولكن لم تقم الشرطة بإحضاره واستجوابه حتى الآن.
وفق “أخبار 24”.
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