ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية بمنطقة جازان قضت بسجن 3 سعوديين وهم مدير مستشفى سابق، ومدير طبي، وفني تمريض 11 شهراً لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم بالتحرش بممرضة سعودية وإرسال رسائل غرامية لها، ونقلها تعسفياً.
وقالت المصادر إن المحكمة أدانت المدير الطبي بالتحرش بالممرضة، وإرسال رسائل غرامية إلى جوالها الخاص، ما كان سبباً في طلاقها من زوجها، لافتة وفقاً لصحيفة “عاجل” إلى أن الممرضة أكدت سعي الثلاثة لإجبارها على إقامة علاقة محرمة مع أحدهم.
وأبانت أن المحكمة أدانت مدير المستشفى السابق، وفني التمريض بالتواطؤ مع المدير الطبي بإصدار عدد من القرارات التعسفية ضد الممرضة بنقلها من قسم لآخر، وعدم تمكينها من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف لإجبارها على الرضوخ للقرارات التعسفية الصادرة بحقها.
وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت حكمها بعد أن ثبت لها بالأدلة والقرائن صحة التهم الموجهة ضد المتهمين الثلاثة.
مشيرة إلى أن أمير جازان كان قد وجه بتشكيل لجنة في وقت سابق للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد أن رفعت الممرضة شكاوى تتضمن تفاصيل ما تعرضت له إلى الإمارة، ووزارة الداخلية.
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