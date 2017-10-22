أوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لعدم تكرار واقعة تدافع الطلاب أثناء خروجهم من إحدى المدارس الابتدائية بالدمام.
وقال المتحدث الرسمي لـ”تعليم الشرقية” سعيد الباحص إنه تم التحقق من مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر واقعة التدافع بالمدرسة، مبيناً أنه سيتم تطبيق آلية جديدة للانصراف تضمن سلامة الطلاب، والتزامهم بالنظام والهدوء أثناء خروجهم من المدرسة.
وكان قد تم تداول مقطع فيديو أظهر تدافع طلاب المدرسة عند خروجهم مع نهاية الدوام، ما أدى لسقوط بعضهم على الأرض، وأوشك الطلاب على دهسهم بأقدامهم لولا تدخل بعض أولياء الأمور الحاضرين، الذين أنقذوا الطلاب الذين سقطوا ووقفوا تدافع الآخرين.وفق “أخبار 24”.
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