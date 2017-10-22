قال مصدر في الهيئة العامة للزكاة والدخل إن ضريبة القيمة المضافة على المدارس الأهلية والعالمية سيتحملها الطلاب، وسيتم تحصيلها على أقساط وفقاً للرسوم الدراسية.
وكان الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بموقع “تويتر” أوضح الأسبوع الماضي أن الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، وأن تحصيلها سيكون بدءاً من 1 يناير 2018.
وأضاف المصدر أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل الوحدات السكنية المفروشة كالفنادق، والشقق المفروشة، والأبراج التجارية، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الضريبة ستتم إضافتها على الفواتير الخاصة بنزلاء تلك الوحدات.
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