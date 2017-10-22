برعاية معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ.د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد أقامت عمادة شؤون الطلاب الملتقى الرابع لمشرفي وطلاب الأنشطة والأندية الطلابية تحت عنوان “نشاطي بصمة إبداعي بمسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج.
بُدأ الملتقى بكلمة لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري أثنى فيها على فكرة الملتقى لما فيه من تفعيل لدور الطالب وإشراكه في صياغة البرامج والأنشطة وتطويرها, بحكم معرفتهم بالبرامج التي يحتاجها الطلاب نظراً لاحتكاكهم المباشر بهم, كما أن الجامعة تدعم هذه البرامج والأنشطة لتنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة منها .
عقب ذلك ألقى عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة كلمة للحضور بيّن فيها أن على الطالب الاهتمام بالأنشطة اللاصفية بالمشاركة في صياغتها وتنفيذها, وحث زملائهم الطلاب على ذلك, حيث تعد رافداً مهماً للعملية الأكاديمية, مؤكداً على أن عمادة شؤون الطلاب ستقدم الدعم اللازم الذي يضمن تنفيذ تلك البرامج بالوجه الذي يليق بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
بعد ذلك قدم الدكتور عبدالسلام بن عمر الناجي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالخرج ورقة عمل بعنوان “المنظور العالمي للعمل مع شباب وطلاب الجامعة (مدخل وأسس وأدوات)” ,تحدث خلالها عن آلية العمل مع طلاب الجامعات والأساسيات التي يقوم عليها والأدوات التي يمكن العمل بها, وأن على الطالب تقديم كل ما لديه من أفكار والمشاركة بها وأن يكون عنصراً فعالاً في مجتمعه .
كما قدم مساعد عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الأستاذ جمال بن حمد الحمداء نبذة عن أدوار ومهام الطلاب ورؤساء المجالس الطلابية, وآلية عملهم والمهام المنوطة بهم ودورهم في صياغة البرامج والأنشطة وتنفيذها.
ومن ثم قدم المشرف على إدارة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري ورقة عمل بعنوان “دور الإعلام في إبراز برامج ومناشط كليات الجامعة” تحدث خلالها عن دور الإعلام المهم في إبراز البرامج والأنشطة, لأنه هو المرآة التي تعكس للمجتمع ما نقوم به الجامعة من برامج وأنشطة وتمكنهم من الاستفادة منها , كما استعرض الدكتور الدوسري جهود الجامعة في هذا المجال من خلال القنوات الإعلامية التي تعمل عليها الجامعة , مؤكداً على أهمية التواصل مع إدارة العلاقات العامة بالجامعة ومن خلال المنسقين الإعلاميين لنشر برامج وأنشطة الكليات عبر تلك القنوات.
وعقب الانتهاء من أوراق العمل بالملتقى, عقدت ورشة عمل لإعداد خطة الأنشطة والأندية الطلابية حيث التقى الطلاب بمشرفيهم في مجموعات عمل لتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات لصياغة الخطط. بعد ذلك التقى الحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد , والذي أكد في كلمته على أهمية أن يقوم الطالب الجامعي بالتسويق لذاته وإبراز ما لديه , والمشاركة في صياغة وتنفيذ البرامج والفعاليات والأنشطة والدورات, لما فيها من تطوير للذات وبناء للشخصية وصقل للمواهب التي لديه , فالجامعة تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً من خلال عمادة شؤون الطلاب التي لها دور بارز في متابعة إعداد خطط الأنشطة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكليات وتنفيذها , كما قدم معاليه شكره للحضور على تفاعلهم متمنياً الخروج من هذا الملتقى بأفكار لبرامج وأنشطة نوعية مميزة تفيد طلاب وطالبات الجامعة والمجتمع.
وفي ختام اللقاء فتح المجال لطرح الاستفسارات والمقترحات والتي أجاب عنها وناقشها معاليه مع الحضور.
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