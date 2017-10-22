شارك وفد من إدارة تعليم الخرج اليوم الخميس 29 /1 /1439 هـ. الموافق 19 أكتوبر 2017 في مقر الكلية التقنية العالمية ” لوريت ” في الإجتماع الإستشاري (الثالث) للتطوير الوظيفي و بحث حاجة سوق العمل تتقدم الوفد مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.سماح بنت مبارك آل ذيبان يرافقها مساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام أ.فاطمة العثمان ، مساعدة مدير التخطيط والتطوير أ. نادية الروقي مساعدة رئيس وحدة تطوير الموارد البشرية أ. وضحى الحارثي ..
بحضور عميدة الكلية د. ديبورا Deborah Johnso
Nouf Almohsen نوف المحسن من مكتب العمل بالخرج Zeinab Abusamak د. زينب أبوسمك مديرة السنةالتحضيرية بكلية التقنيةالعالمية ” لوريت “Ohoud Alotaibi عهود العتيبي عميدة كلية التقنية Leenika Rampersadh لينيكا رامبيرسد مديرة الدبلوم بكلية التقنية العالمية ” لوريت ” Reem Almutairi ريم المطيري مسؤولة العلاقات العامة من شركة رائد الفرسان ، Jowhara Kodio جوهرة كوديو. من سركة رائد الفرسان Reem Alenazy ريم العنزي مديرة الدعم الأكاديمي ، Hessah Alsubaie حصة السبيعي المستشارةالمهنية بالكلية التقنية العالمية بالخرج ..
وهدف الاجتماع إلى تقديم التوجهات بشأن التخصصات المطلوبة لتلبية احتياجات التوظيف وتقديم المشورة بشأن محتوى البرنامج الدراسي ، تحديد وتوجيه فرص العمل ،خيارات الخبرة في العمل على رأس العمل ، المساهمة في التوجيه المهني لمجموعة من القطاعات المهنية
استهلت آل ذيبان مشاركة تعليم الخرج بشكرها لأعضاء المجلس الاستشاري بكلية لوريت وفي مقدمتهن عميدة الكلية الدكتور ديبورا على الدعوة الكريمة بالمشاركةوإداركهم لأهمية تعليم الخرج كركن رئيس من أركان التنمية والتطوير في المجتمع المحلي بالمحافظة ثم عرجت على التغيير في المجتمع السعودي وتمكين المرأة في سوق العمل بما يتفق مع رؤية 2030 واستثمار المورد البشري السعودي بما يعود بالنهضة والتطور على البلاد ، وهذا يتطلب التعاون المشترك مع الكلية في التدريب والدعم للعاملات في قطاع التعليم بشكل عام و في مجال الأنشطة البدنية لمعلمات التربية الأسرية بشكل خاص واللاتي أسند لهن العمل في التربية البدنية في المدارس كمرحلة أولى لتوجه الوزارة ..
وأوضحت الروقي والحارثي أهمية تأهيل الطالبة لسوق العمل واستثمار الطاقات والموارد لديها وتزويد الطالبة بمهارات تخصصية تضاف للمخزون المعرفي والتي تؤهلها للانطلاق لسوق العمل ..
وناقشت مساعدمديرالتعليم أ.سماح بشيءمن التفصيل آليات العمل المشترك لطالبات التدريب الميداني لكلية لوريت لدى قطاع التعليم والتخصصات المطلوبة للتدريب فيها. ..
وبيّنت العثمان التحول الوطني والذي تسعى له القيادة الحكيمة وذلك من خلال تأهيل الطلبة لسوق العمل والذي اصبح جلياً في مناهج التعليم العام واصبحنا نرى ثماره في الأنشطة النوعية والمبادرات كمبادرة تعليم وعمل والتي طبقت في الثانوية الثالثة بالتعاون مع كلية التقنية للبنات إذ تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع كلية التقنية بما يحقق مصلحة الطالبات من خلال تعريفهن بأساسيات المهن واحتياجات السوق.ونشر ثقافة العمل المهني لدى الطالبات كما يرفع من كفاءتهن في البحث والابتكار عبر التواصل المباشر مع الخبرات .
تجدر الإشارة إلى انه تخلل الاجتماع مناقشات ثرية من قطاعات مختلفة تصب في مصلحة الطالبة ..
في ختام الزيارة عبر الوفد عن شكره وتقديرة على الدعوة الكريمة من إدارة الكلية ..
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