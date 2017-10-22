أفادت مصادر أن إدارة الأمير فيصل بن تركي توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها بنادي «فلامنغو» البرازيلي على جدولة المستحقات المالية المتأخرة المهاجم «هيرناني» في سبيل إغلاق القضية القائمة حاليًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث سيتم سداد الدفعة الأولى اليوم الأحد.
من جهة ثانية، دشَّن عضو مجلس إدارة نادي النصر حمد البوعلي ولاعب الفريق الكروي الأول أحمد الفريدي مساء أمس الأول الجمعة، المتجر الرسمي للنادي في المنطقة الشرقية، وذلك بحضور جماهيري غفير، كما تضمن التدشين افتتاح مقهى بداخل المتجر. وفق”أخبار24″.
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