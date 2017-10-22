علمت” الرياض” أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول بقيادة المدرب إدغاردو باوزا وبالاتفاق مع الجهاز الإداري قرر انطلاقة معسكر المنتخب الأول يوم الرابع من نوفمبر المقبل في مدينة لشبونة البرتغالية استعداداً للقاء التحضيري أمام منتخب البرتغال يوم العاشر من الشهر ذاته، على أن يعود المنتخب إلى السعودية يوم 13 نوفمبر، وستتوقف منافسات الدوري السعودي للمحترفين من يوم الثاني نوفمبر إلى 14 من الشهر ذاته، وهي فترة أيام “الفيفا” المعتمدة، إذ ستلعب الجولتان المقبلتان الثامنة والتاسعة، ومن ثم التوقف لأيام “الفيفا”، والعودة مع الجولة العاشرة، وهذه آخر أيام “الفيفا” في عام 2017م، على أن تعود مع شهر مارس من 2018 م، فيما ستعلن قائمة “الأخضر” في الأول من نوفمبر للاعبين الذين سيدخلون معسكر البرتغال الذي لن تجرى فيه إلا مواجهة واحدة أمام منتخب البرتغال بكامل نجومه، ويتوقع أن يضم باوزا حوالي 30 لاعباً للمعسكر. وفق”أخبار24″.
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باوزا يعلن قائمة البرتغال في الأول من نوفمبر
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