يغادر لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،علي عواجي، صباح اليوم الأحد إلى القاهرة لإجراء فحوصات طبية لموضع إصابته السابقة في مفصل القدم.
وغاب اللاعب علي عواجي عن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الاتحاد بديربي جدة الذي أنتهى بتفوق أهلاوي بثلاثية نظيفة مساء السبت على ملعب الجوهرة المشعة بسبب الإصابة.
ولم يشارك علي عواجي صاحب الـ28 عاما في أي مباراة حتى الآن مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالدوري السعودي للمحترفين، بعد مرور سبع جولات من عمر المسابقة، نظير الإصابة وكذلك لرؤية فنية من المدرب ريبروف. وفق”أخبار24″.
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