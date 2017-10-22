آزر شابان برازيليان صديقهيما كلاوديمير وليوناردو، المحترفين في صفوف الفريق الأهلاوي، من خلال حضورهما مباراة (الديربي) أمس في ملعب الجوهرة المشعة، للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية ومتابعة كلاوديمير وليوناردو عن قرب بعد مرافقتهما للاعبين خلال الفترة الماضية التي قضياها في المملكة.
وأشاد الشابان البرازيليان بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية والأرضية الرائعة للملعب، إلا أنهما عبرا عن استيائهما من حرارة الجو العالية، مستغربين عدم وجود أي مصدر للتهوية التي من المفترض وضعها في الحسبان قبل الإنشاء لمعرفتهم بالأجواء في مدينة جدة.
وعن مستويات اللاعبين كلاوديمير وليوناردو، ذكرا بأنه ما زال لديهما الكثير ليقدماه لفريقهما، وسيظهر ذلك مع مرور الوقت وفق”أخبار24″.
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