ذكرت مصادر مطلعة أن دولة الكويت قدمت مقترحاً بتأجيل موعد انعقاد القمة الخليجية لمدة 6 أشهر مقبلة، لافتةً إلى أنها لم تتلق جواباً حتى الآن من الدول المعنية بالقمة حول المقترح، سواء بالقبول أو الرفض.
وبيّنت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن قيادات خليجية رجحت الموافقة على المقترح وقبول تأجيل القمة؛ بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، ولحين إزالة الخلافات وإنهاء الأزمة القطرية مع مصر ودول الخليج.
يشار إلى أن القمة الخلیجیة كان مقرراً عقدھا في دولة الكويت في شهر ديسمبر المقبل، ولم تجرِ الكويت أي ترتیبات لعقدها حتى الآن، ولم توجه أي دعوة للدول الخلیجیة من أجل حضور القمة.
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